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PKK/YPG, İsrail'den Suriye Yönetimine Karşı Destek Arıyor

PKK/YPG'nin İlham Ahmed'i, Suriye'de iç savaş endişesini dile getirerek İsrail'den destek talep etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:05
PKK/YPG, İsrail'den Suriye Yönetimine Karşı Destek Arıyor

PKK/YPG, İsrail'den destek arıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de kurduğu sözde sivil yönetimin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Şam'daki mevcut yapılanmanın iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu. Ahmed, İsrail'den destek talep etti.

İç Savaş Endişesi ve Yaptırımlardan Rahatsızlık

Ayrıca, İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine konuşan Ahmed, Suriye'deki birçok bölge ve grubun kendi yönetimleri olduğunu belirterek, bu durumun tek bir sistem altında birleşmenin “iç savaşa yol açacağını” iddia etti. Heyet Tahrir Şam ve Suriye yönetimine yönelik yaptırımların kaldırılma hazırlıklarından da rahatsız olduklarını ifade etti.

Yeni Suriye Ordusuna Özel Statü Talebi

PKK/YPG'nin, yeni Suriye ordusuna yalnızca özel statü ile katılabileceğini savunan Ahmed, “İsrail ve Yahudi halkı rol almadığı takdirde” Orta Doğu'da demokratik bir çözümün mümkün olmadığını ileri sürdü. Suriye'deki sınır bölgelerinin güvenliği için İsrail'in sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

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