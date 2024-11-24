PKK/YPG'nin Bab'a Düzenlediği Roket Saldırısında 1 Sivil Öldü, 14 Yaralı

PKK/YPG Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında bir sivil hayatını kaybetmiş, 14 sivil yaralanmıştır.
Saldırının Detayları
Saldırı, ilçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda hedef alınan yerler arasında, Bab ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ile sivil yerleşim alanları yer almaktadır.
İlk belirlemelere göre saldırıda bir sivil hayatını kaybederken, yaralanan 14 sivil, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alınmıştır.
Bab İlçesi'nin Geçmişi
Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden arındırılmıştır.
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