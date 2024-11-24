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PKK/YPG'nin Bab'a Düzenlediği Roket Saldırısında 1 Sivil Öldü, 14 Yaralı

PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 14 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:34
PKK/YPG'nin Bab'a Düzenlediği Roket Saldırısında 1 Sivil Öldü, 14 Yaralı

PKK/YPG Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında bir sivil hayatını kaybetmiş, 14 sivil yaralanmıştır.

Saldırının Detayları

Saldırı, ilçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda hedef alınan yerler arasında, Bab ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ile sivil yerleşim alanları yer almaktadır.

İlk belirlemelere göre saldırıda bir sivil hayatını kaybederken, yaralanan 14 sivil, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alınmıştır.

Bab İlçesi'nin Geçmişi

Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden arındırılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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