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Plano'da 29 Ekim 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' İlan Edildi

Texas'ın Plano kentinde 29 Ekim, 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' olarak kutlanacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:41
Plano'da 29 Ekim 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' İlan Edildi

Plano'da Önemli Bir Kutlama

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Texas eyaletinin büyüleyici şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim tarihini kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" olarak ilan etti.

Türk Toplumunun Coşkusu

Texas’taki Türk toplumu tarafından temsil edilen Turkish Society of Texas (TURKSOTX) derneği, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel bir kutlama etkinliği düzenledi. Bu anlamlı gecede, ünlü sanatçılar Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne alarak misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Unutulmaz Anlar ve Kutlama

Etkinlikte, pırıl pırıl dansçılar, harmandalı ve zeybek gibi geleneksel gösteriler sunarken, küçük ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar ise İstiklal Marşı'nın tüm mısralarını ezbere okuyarak izleyicileri duygulandırdı.

Belediye Başkanı Muns'tan Açıklama

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise Belediye Başkanı Muns'un, 29 Ekim tarihini "Türkiye Cumhuriyeti Günü" olarak ilan etmesiydi. Muns'un imzası ile yayımlanan deklarasyonda, Türk-Amerikan topluluğunun Plano şehrinin çeşitliliğinde önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. 

"Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano'da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi'ne katılmaya davet ediyorum" diyerek, etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29...

ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti. Texas'taki Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla bir kutlama gecesi düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı gecede, sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı.

ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29...

ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti. Texas'taki Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla bir kutlama gecesi düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı gecede, sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı.

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