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Plastik Atıklar Deniz Canlılarını Tehdit Ediyor

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, plastik atıkların deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:32
Plastik Atıklar Deniz Canlılarını Tehdit Ediyor

Plastik Atık Sorunu ve Deniz Canlıları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, deniz kirliliğinin özellikle Marmara Denizi'nde canlı hayatını tehdit ettiğini açıkladı. Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Tecer, günümüzde artık plastik atıkların ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Hava ve Su Kirliliği Tehditleri

Tecer, Tekirdağ'da hava kirliliğinin yüksek olduğunu belirterek, “Kentlerde ulaşımla, ısınmayla tükettiğimiz enerji atmosfere hava kirliliği olarak yansıyor. Biz de bunu solumak zorunda kalıyoruz. Su kaynaklarımız tehdit altında.” ifadelerini kullandı.

Plastik Atıkların Boyutu

Deniz ve okyanuslarda yaklaşık 150 milyon ton plastik atık bulunduğunu aktaran Tecer, her yıl denizlere 7 milyon ton yeni plastik atığın eklenmesiyle krizin derinleştiğini vurguladı. Marmara Denizi etrafında yaşayan 25 milyon kişinin, bu sorunun etkilerini hissettiğini belirten Tecer, “Kısa süre önce müsilaj sorunuyla karşı karşıya kaldık. Müsilaj denizin bir çığlığıydı.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Bulunan İsimler

Etkinlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şarkı ve gösteri sunduğu programda, çeşitli geri dönüşüm projeleri sergilendi. Programa, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, vatandaşlar ve birçok öğrenci katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası kapsamında sahil dolgu alanında etkinlik...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası kapsamında sahil dolgu alanında etkinlik düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, burada konuşma yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası kapsamında sahil dolgu alanında etkinlik...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası kapsamında sahil dolgu alanında etkinlik düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, burada konuşma yaptı.

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