Polis Akademisi Armoni Orkestrası Kırşehir'de Neşet Ertaş Türkülerini Seslendirdi

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali

Kırşehir, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Polis Akademisi Armoni Orkestrası Cacabey Meydanı'nda açık hava konseri gerçekleştirdi.

Konser Öncesi Yerel Performanslar

Konser programı öncesinde, yerel sanatçılar Gürsel Çulha ve Taşan Kardeşler sahne alarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Neşet Ertaş'ın Şarkılarıyla Buluşma

Polis Akademisi Armoni Orkestrası, halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirerek büyük bir coşku yarattı. Kırşehirliler, orkestra eşliğinde türkülere eşlik ederken, konser atmosferi oldukça neşeliydi.

Türküler ve Türk Sanat Müziği

Orkestra, farklı yörelerden türküler ile Türk Sanat Müziği'nde de bazı eserleri dinleyicilere ulaştırdı. Etkinliğin geniş bir katılımla gerçekleşmesi festivalin başarısını gözler önüne serdi.

Vali'nin Hediye Takdimi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, konserin ardından yerel sanatçılara ve Polis Akademisi Armoni Orkestrası şefine günün anısına hediyeler takdim etti.

Orta Anadolu Müzikali

Festival kapsamında ayrıca, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Orta Anadolu insanının sıcaklığını, neşesini, aile bağlarını, yörenin şivesi ve mizahıyla anlatan "Orta Anadolu Müzikali" sergilendi. Bu etkinlik, festivalin zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

