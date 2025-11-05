Polis Eşleri Derneği Osmaneli'de Üye Çalışmalarını Güçlendirdi

Osmaneli'de değerlendirme ve üye kaydı

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, Osmaneli ilçesinde dernek üyeleri ve personel eşleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi, il genelindeki faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Osmaneli'de kapsamlı bir program düzenledi. Toplantıda dernek üyelerinin yürüttüğü çalışmalar ele alındı, yeni dönem hedefleri belirlendi ve toplumsal faydayı artırmaya yönelik görüşler paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında dernek bünyesine katılımı teşvik etmek amacıyla yeni üye kayıtları yapıldı. Katılımcılar, derneğin faaliyet alanını genişletmeye yönelik önerilerini ve toplumsal destek projelerini tartıştı.

Şener, toplantıya ilişkin olarak şunları söyledi: "Derneğimizin birlik, dayanışma ve sosyal destek anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Osmaneli buluşması, hem mevcut üyeler arasındaki bağları güçlendirdi hem de yeni projeler için önemli bir adım oldu".

