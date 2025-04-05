Polis Haftası'nda Engel Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi

Polis Haftası Kutlamaları Kapsamında Engel Atlama Yarışması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Engel Atlama Binicilik Yarışması" düzenledi.

Heyecan Dolu Anlar

Yarışma, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde dört farklı kategoride gerçekleşti. Çeşitli yaş gruplarından binicilerin katıldığı etkinlikte, atlı polisler de parkurda performans sergiledi.

Ödüller ve Ailelerin Destekleri

Yarışmada en iyi dereceleri elde eden katılımcılara, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa ve Türk Polis Teşkilatının 180. yılı adına çeşitli kupalar takdim edildi. Ayrıca, yarışmayı izlemeye gelen aileler, çocuklarının heyecanına ortak oldu ve yoğun ilgi gösterdi.