Polisin dikkati teröristlerin eylem planını bozdu

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldıran ve etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç, ablasının duruşması olduğu bilgisine ulaşıldı. Tutuklu olarak yargılanan ablası Necmiye Birkoç'un davası da aynı gün adliyede görüldüğü öğrenildi. Duruşmaya gelenler, dava bitiminde gözaltına alındı.

Polis noktasına saldıran teröristlerden Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç "İzinsiz tehlikeli madde bulundurma" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Saldırının ardından duruşma, 2 Nisan'a ertelenirken duruşma sonrasında Terörle Mücadele Şube ekipleri, Necmiye Birkoç'un kız kardeşi dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un terör saldırısı hakkında da sorgulanacağı bildirildi.

POLİS NOKTASINA SALDIRAN TERÖRİSTİN ABLASI NECMİYE BİRKOÇ'UN DAVASININ DETAYLARI

Terör saldırısında öldürülen terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç, DHKP/C üyesi olarak molotoflu saldırı planladığı, silah kullanmayı öğrendiği ve Nurtepe Mahallesi'nde örgütün sorumlusu olduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

DHKP/C üyesi olduğu için tutuklanan Cem Ömür, 31 Ekim 2023'te etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. Cem Ömür, ifadesinde, Suruç'ta Kültür merkezi önünde patlama olduğu 20 Temmuz 2015'ten sonra saldırı planladıklarını, molotofları örgütün Çayan Mahallesi sorumlusu Necmiye Birkoç'a verdiğini anlattı.

İddianamede, 14 Aralık 2023'te yakalanan şüpheli Necmiye Birkoç'un DHKP/C adına molotoflu saldırı yapmaya hazırlandığı, kent ormanında silah öğrendiği, Nurtepe Mahallesi'nde örgütün sorumlusu olduğu, ayrıca Dilek Doğan'ın öldüğü olaylara katılıp polise ateş ettiği şeklindeki eylemlerinin tanık ifadeleri, olay yeri raporu, kolluk kayıtlarıyla belgelendiği bildirildi. Şüpheli Necmiye Birkoç için "İzinsiz tehlikeli madde bulundurma veya el değiştirme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 13 yıl 6 ay ile 27 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

BAKAN TUÇ'TAN POLİS NOKTASINA YÖNELİK TERÖR EYLEMİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada şu açıklamada,

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

KANLI KATLİAM PLANI POLİSLERİN DİKKATİ SAYESİNDE ENGELLENDİ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, , canlı yayında şunları söyledi:

"Nihai planlarını söylüyorum. Kadın teröristin yanında çantası da var. İçerisinde örgütsel flamalar var. İçeriye girip katliam yapsalardı, flama açacaklardı. Ama polislerin ani refleksiyle etkisiz hale getiriliyorlar. Çok kritik bir eylem polislerin dikkat sayesinde engellenmiştir."

SALDIRIYA YÖNELİK YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Terör saldırı girişiminin etkileri sürerken RTÜK'ten yayın yasağı bildirimi yapıldı. Saldırıya ilişkin yayın yasağına ilişkin duyuru RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi. Şahin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."