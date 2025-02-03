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Polonya Başbakanı Tusk'tan AB'ye ABD Gümrük Vergisi Uyarısı

Polonya Başbakanı Tusk, ABD'nin olası gümrük vergisine karşı AB'nin birlik içinde sağlam bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:02
Polonya Başbakanı Tusk'tan AB'ye ABD Gümrük Vergisi Uyarısı

Polonya Başbakanı Tusk'tan Önemli Açıklama

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin gümrük vergisi uygulaması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) "sağlam ve birlik halinde" yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Tusk, Brüksel'de düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin AB'ye yönelik gümrük vergisini "çok yakında" uygulayabileceğini dile getirdi.

"ABD ile ilişkilerimize özen göstermeliyiz ama aynı zamanda kendi saygınlığımızı ve gücümüzü de hissetmeliyiz" diyen Tusk, "Avrupa çok fazla sağduyu, sakinlik ve sorumluluk göstermelidir. Şüphesiz birlik olmalıyız." açıklamasında bulundu.

AB’nin Yanıtı ve Mücadele Stratejisi

Tusk, bu noktada AB'nin "sağlam ve birlik halinde" yanıt vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Müttefikler arasında bir tartışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Ancak aynı zamanda bir tür gümrük vergisi ya da ticaret savaşı başlatmanın tam bir hata olduğunu yüksek sesle ve net bir şekilde söylemeliyiz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Tusk, "Avrupa'nın Amerikan silahlarına yaptığı harcamaların sınırlandırılması ya da ortadan kaldırılmasına" karşı tüm Avrupalı liderleri ikna etmeye çalışacağını belirtti ve bunun "Washington'da birilerine yalakalık yapmakla" değil, "güvenliği en önemli öncelik olarak ciddiye almakla" ilgili olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulayacaklarını belirterek, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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