Polonya-Belarus Sınırında Göçmen Müdahalesinde 1 Asker Yaralandı

Olayın Detayları

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Podlasie Görev Gücü'ne bağlı 1 askerin dün gece bir grup göçmenin yasa dışı geçişini engellemeye çalışırken yaralandığını bildirdi.

Harekat Komutanlığından Magdelena Koscinska da Polonya'nın PAP haber ajansına yaptığı açıklamada, askerin yasa dışı geçiş yapmaya çalışanlara müdahale etmek istediğini belirterek, flaş bombasının patlaması sonucu askerin kolundan yaralandığını söyledi.

Koscinska, yaralı askerin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti. Koscinska, flaş bombasının askerlerin müdahale ekipmanları arasında yer aldığını kaydetti.

Arka Plan

Bu arada, Mayıs 2024'te Belarus sınırında görev yapan Polonyalı bir asker, bir göçmen tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Polonya yönetimi, Belarus sınırının güvenliği için önlem alacaklarını açıklamıştı.