Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukraynalı Mülteci Yardımını Veto Etti

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukraynalı mültecilere maddi yardımın uzatılmasını veto etti; Bakan Gawkowski karara Starlink bağlantısının sonu uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:07
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukraynalı Mülteci Yardımını Veto Etti

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukraynalı mültecilere yardımı veto etti

Veto kararı ve gerekçesi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı ülkesine gelen Ukraynalı mültecilere mali yardımın uzatılmasını öngören yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı.

Nawrocki, tasarıyı veto ettiğini, bu kişilere gelecek dönemde çocuk yardımı ve sağlık hizmetlerinde erişimde de sınırlama planları olduğunu duyurdu.

Kararını değiştirmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Nawrocki, "Mali yardım ve sağlık hizmetlerinin Polonya'da çalışmak için çaba gösteren Ukraynalılara verilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Bakan Gawkowski'den sert tepki

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda veto kararına tepki gösterdi.

Gawkowski, Ukraynalı mültecilere yardımın kesilmesi kararının Ukrayna'nın internetini de etkilediğine işaret ederek, "Bu adım Polonya'nın Ukrayna'ya sağladığı Starlink internet hizmetinin sonu anlamına geliyor. Ukrayna hükümet verilerinin güvenli bir yerde saklanması desteğinin de sonu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Gawkowski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "hediye" verdiklerini savunarak, "(Cumhurbaşkanı Nawrocki) Bağımsızlık mücadelesi veren insanlara zarar veriyor ve aynı zamanda Rusya'ya yardım ediyorsunuz." dedi.

Yasanın süresi ve sonuçları

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ukraynalı mültecilere sağlanan mali yardımın cumhurbaşkanı kararıyla veto edilmesi sonucunda, Ukrayna'ya internet bağlantısını da kapsayan halihazırdaki yasanın 30 Eylül'de sona ereceği aktarıldı.

