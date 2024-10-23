Polonya'da Yapay Zeka ile Radyo Yayıncılığı Tartışması

Polonya'da Radyo Yayıncılığında Yapay Zeka Tartışmaları

Polonya'nın Krakow şehir merkezindeki OFF Radio Krakow adlı radyo kanalı, geçtiğimiz haftalarda bünyesindeki gazetecileri işten çıkarmasının ardından, yapay zekayla oluşturulan sunucularla yayına başladığını duyurdu. Bu durum, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Yapay Zeka Projesinin Amaçları

Radyo kanalından yapılan açıklamada, yapay zeka ile sunuculuk yapılacak projede amacın, bu teknolojinin radyo, medya ve gazetecilik için bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğuna yönelik tartışmalar yürütmek olduğu bildirildi.

Tepkiler ve İmza Kampanyası

Projenin başladığı günden bu yana, daha önce OFF Radio Krakow kanalında sunuculuk yapan Mateusz Demski, bu duruma karşı bir imza kampanyası başlattı. Demski, yaptığı açıklamada, yapay zekayla sunuculuk yapmanın, deneyimli gazetecilerin yerini makinelerin almasına yol açabileceğine dikkat çekti. Kampanya, şu ana dek 15 binden fazla kişi tarafından imzalandı.

Politikacılardan Gelen Tepkiler

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin insanlara karşı değil, insanlar için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Radyo Kanalı Sahibi Açıklamalarda Bulundu

Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit, gazetecilerin işten çıkartılmasının sebebinin yapay zeka projesi değil, dinleyici sayısının "sıfıra yakın" olmasından kaynaklandığını belirtti.