Pompei'deki Kazılarda Vezüv Patlamasında Ölen İki Kişinin Kalıntıları Bulundu

Pompei'de Tarihi Keşif

İtalya'nın tarihi zenginlikleriyle dolu Pompei Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın meydana getirdiği büyük patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kalıntıları gün ışığına çıktı.

Kazılarda Elde Edilen Bulgular

İtalyan medyasında yer alan E-Journal kaynaklı habere göre, hâlâ aranmakta olan kişinin, patlama sırasında yatak odasına sığınmış bir erkek olduğu, diğer kişinin ise bir kadın olduğu belirtildi.

Özellikle kadın kalıntısının bulunduğu yerde, farklı metallerden oluşan değerli eşyalar ve bir hazine keşfedildi. Altın, gümüş ve bronz sikkeler ile birlikte altın ve inci küpelerinin yer aldığı yatak, tarihin derinliklerinden bize ışık tutuyor.

Pompei'de Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Pompei'nin yer altındaki dünyası, arkeologların yaptığı çalışmalarla her geçen gün daha fazla ortaya çıkmakta. 79 yılındaki Vezüv felaketinin ardından lav ve küllerin altında kalan antik kentin kazıları, yeni buluntularla tarihimiz için önemli veriler sunuyor.

Napoli'ye yakın bu antik şehir, ziyaretçilerine tarih dolu bir keşif sunarken, aynı zamanda İtalya'daki en popüler turistik destinasyonlar arasında yer almakta.