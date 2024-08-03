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Pompeiopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazıların önemine vurgu yapıldı, turizm potansiyeli değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:21
Pompeiopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Pompeiopolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'ya bağlı Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları bu yıl da sürekliyken, bölgenin tarihî zenginlikleri gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Kazı Çalışmalarının Başlangıcı ve Hedefler

Paflagonya'nın başkenti olarak bilinen Pompeiopolis, Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu yılki kazı çalışmalarına Temmuz ayında başlanmış olup, çalışmaların yoğunluğu bölgedeki tiyatro ve villa temellerine odaklanmıştır.

Belediye Başkanının Değerlendirmeleri

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kazıların önemine dair yaptığı açıklamada, "Pompeiopolis'in turizme açılması bir süreçtir. Ziyaretçi sayımız artmaya başladı ancak turizm potansiyelimizin ortaya çıkması birkaç yıl alacak," dedi. Ayrıca, kazı finansmanının önemine dikkat çeken Arslan, sponsorluk desteği arayışında olduklarını ve bunun bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Multidisipliner Bir Ekibin Katkıları

Kazı Başkanı Mevlüt Eliüşük, 34 kişiden oluşan çok uluslu bir ekiple çalıştıklarını belirtti. Eliüşük, Antik Kent'in m. s. 2. yüzyıldaki metropollerden biri olduğunu vurgulayarak, son iki yılda Roma villasının üzerindeki kazı çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.

Sponsorluk Desteği Beklentisi

Eliüşük, 16 Mayıs'tan itibaren mozaiklerin tamiri için çalışmalara başladıklarını ve Ekim ayına kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Pompeiopolis'in Kastamonu için büyük bir cazibe merkezi olacağını belirten Eliüşük, desteklerin arttıkça bu antik kentin parlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan ve Roma Dönemi'nde yayıldığı alan bakımından tarihi Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

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