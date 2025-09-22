Portekiz, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı — Abbas'tan 'Cesur Adım'

Yayın Tarihi: 22.09.2025 04:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 04:10
Portekiz'in Filistin Devleti'ni Tanıması Uluslararası Siyasette Yeni Bir Adım

Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas, Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı. Abbas, WAFA'da yayınlanan açıklamasında Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'in duyurusunu 'cesur bir adım' olarak nitelendirdi ve kararın adil ve kalıcı barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Abbas'ın Değerlendirmesi ve Öncelikli Talepler

Abbas, Portekiz'in tanıma kararının iki devletli çözümün uygulanmasının önünü açacağını ifade ederek, bunun Filistin'in İsrail'le barış ve güven içinde yan yana yaşamasını sağlayacağını söyledi. Abbas ayrıca öncelikleri şu şekilde sıraladı:

- Gazze'de ateşkes,
- Yardımların girişine izin verilmesi,
- Esir ve tutukluların serbest bırakılması,
- İsrail'in tamamen çekilmesi,
- Filistin topraklarında yeniden inşa ve yerleşim faaliyetlerinin durdurulması.

Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel'in Açıklaması

Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Portekiz'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde yaptığı konuşmada 'Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir.' dedi.

Rangel, ayrıca İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün 'adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını' vurgulayarak, Filistin Devleti'nin tanınmasının Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Destek ve Çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in kararını uluslararası hukuka uygun ve barışı destekleyen bir adım olarak tanımladı ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme sözü verdi. Bakanlık, Filistin'i henüz tanımayan ülkelere iki devletli çözümü korumak amacıyla benzer tanıma adımları atma çağrısında bulundu.

Kararın bölgesel ve uluslararası diplomasi üzerinde nasıl yankı bulacağı, önümüzdeki süreçte takip edilecek ana başlıklardan biri olacak.

