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Portekiz Savunma Bakanı Olivenza Üzerine Tartışmalı Açıklamalar Yaptı

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İspanya'ya ait Olivenza'nın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:27
Portekiz Savunma Bakanı Olivenza Üzerine Tartışmalı Açıklamalar Yaptı

Portekiz Savunma Bakanı, Olivenza'nın Portekiz Toprağı Olduğunu Savundu

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İspanya'nın Badajoz kentine bağlı Olivenza ilçesinin kendilerine ait olduğunu öne sürdü. Melo, ünlü 1297 Alcacines Antlaşması'na atıfta bulunarak bu bölgede hak iddia ettiklerini ifade etti.

Olivenza'nın Tarihi Arka Planı

Olivenza, tarihi olarak 1297 yılında Portekiz hakimiyetine geçmiş ancak 1801 yılında Badajoz Antlaşması ile İspanya'ya katılmıştır. Melo, "Olivenza, elbette Portekizlidir ve bu, bir provokasyon değildir." diyerek bu meseleyi gündeme getirdi. Belediye Başkanı'ndan Tepki

Olivenza'nın Belediye Başkanı Manuel Jose Gonzalez Andrade, bu yönde yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Düşünmeden yapılan ve toprak istenen bu tip söylemler, insanları bölmeye veya karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu tür açıklamalar, geçmiş yüzyılın söylemleridir" ifadelerini kullandı. Andrade, Olivenza halkının geçmişleriyle gurur duyduğunu belirtti.

Politikacılardan Farklı Görüşler

Ayrıca, Portekiz ana muhalefet partisi Sosyalist Parti lideri Pedro Nuno Santos, Melo'nun açıklamalarını sorumsuz bulduklarını ve bu tür söylemlerin dış politikada olumsuz etkilere yol açabileceğini söyledi.

İspanya hükümeti ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmamış durumda.

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