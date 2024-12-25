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Prag Astronomik Saati: 6 Asırdır Zamana Meydan Okuyor

Prag'daki 1410 yapımı astronomik saat, tarihi dokusu ve etkileyici gösterimleri ile her dönemde ziyaretçilerin ilgi odağı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:02
Prag Astronomik Saati: 6 Asırdır Zamana Meydan Okuyor

Prag Astronomik Saati: Zamanın Tanığı

Çekya'nın başkenti Prag, 1410 yılında inşa edilen Astronomik Saat ile göz kamaştırıyor. Tarihi Eski Kent Meydanı'nda yer alan bu eşsiz yapı, misafirlerinden büyük ilgi görüyor.

Dört Bölümdeki Büyüleyici Tasarım

Dünyanın en eski üçüncü astronomik saati, yukarıdan aşağı doğru dört bölümden oluşuyor. Astronomik kadran, saat animasyonu, burç halkası ve takvim kadranı ile ziyaretçilerini büyülüyor. Bunun yanı sıra, yapının üzerinde yer alan sekiz farklı mini heykel de dikkat çekiyor.

İlham Veren Heykeller

Heykeller, kibir, açgözlülük, ölüm, eğitim, adalet, astronomi ile zevk ve sefanın temsilcileri olarak tasarlandı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Orta Çağ'a ait bu yapı, her saat başı gerçekleştirilen gösterimlerle adeta yaşam buluyor.

Her Saat Başındaki Gösterim

Her saat başı, iki pencereden Hz. İsa'nın 12 havarisi olduğuna inanılan figürler geçiyor ve bu esnada çanlar çalınıyor. Pencerelerin üst kısmındaki horoz figürünün ötmeye başlamasıyla birlikte çan sesleri son buluyor. Turistlerin cep telefonları ve kameralarıyla kaydettiği bu gösterimler, Prag'ın turistik cazibesini artırıyor.

Tarihi Bir Geçmiş

Aynı zamanda, İkinci Dünya Savaşı sırasında zarar gören saat, titiz bir restorasyon geçirdi. Bugün, geçmişin izlerini taşıyan bu eşsiz saat, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Sanatçılara İlham Kaynağı

İsmini Nazım Hikmet'in "Hanuş Usta'nın Saati" olarak tanımladığı bu eser, sanat dünyasına da ilham vermeye devam ediyor. Ziyaretçiler, saat kulesinin en üst katına geçmek için belirli bir ücret ödüyorlar.

Prag Astronomik Saati, sadece zamanı değil, tarihin derinliklerinden gelen bu muazzam mirası da gözler önüne seriyor.

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