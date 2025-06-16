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Prematüre Bebek Ankara'ya Ambulans Uçakla Nakledildi

Ağrı'da 1350 gram doğan prematüre bebek, beyin kanaması sonrası ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 11:29
Prematüre Bebek Ankara'ya Ambulans Uçakla Nakledildi

Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde 28 haftalık olarak doğan "Halil İbrahim Yanar" adlı bebek, 8 günlükken beyin kanaması nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede yenidoğan ve beyin cerrahisi hekimlerince tedavisi ve cerrahi operasyonları yapılan bebeğin, 76. günde ileri beyin cerrahi operasyon ihtiyacı nedeniyle Ankara'ya sevkine karar verildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi.

Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek...

Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek...

Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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