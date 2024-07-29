Prenses Leia'nın Altın Bikini Kostümü 175 Bin Dolara Satıldı

Prenses Leia'nın İkonik Kostümü Satıldı

1983 yapımı Yıldız Savaşları: Jedi'ın Dönüşü filminde, Prenses Leia tarafından giyilen altın bikini kostümü, Texas'ta düzenlenen bir açık artırmada 175 bin dolara satıldı.

Açık Artırma Detayları

Kostüm, Dallas'taki Heritage Auctions müzayede evinde satışa sunuldu. Müzayede yetkilileri, kostümün büyük bir ilgi gördüğünü ve sonunda bu yüksek fiyata alıcı bulduğunu açıkladı.

Yıldız Savaşları Hakkında

Richard Marquand tarafından yönetilen "Jedi'ın Dönüşü", Yıldız Savaşları serisinin üçüncü filmi olarak sinemalara girmişti ve efsanevi karakterleriyle halen izleyicilerin gönlünde taht kurmaktadır.