Priştine'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşti.

Katılımcılar

Resepsiyona; Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Fidan Brina Jılta, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, Türk ve yerel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Program ve Mesajlar

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Büyükelçi Angılı konuşmasında barışın önemine vurgu yaparak Türk diplomasisinin sloganının Yurtta sulh, dünyada sulh olduğunu belirtti.

Angılı, Türkiye'nin Kosova'ya ilişkin duruşunu net bir şekilde ifade etti: Türkiye, Kosova'nın güçlü bir devlet inşasında her zaman destekçisi olacaktır. Bağımsızlık savaşımız ve devlet kurma sürecimiz, Kosova'ya bu açıdan yardım etme çabalarımıza rehberlik edecektir.

Resepsiyon, iki ülke arasındaki kültürel ve diplomatik bağların güçlendirilmesine yönelik mesajlarla sona erdi.

