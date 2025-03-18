Prizren'de Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen anma programında şehitler yad edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 00:05
Prizren'de Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Kosova'nın güneyinde yer alan Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Prizren Başkonsolosluğu ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen etkinlikte, birçok önemli isim bir araya geldi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava gibi davetliler, tarihimizin önemli anlarını yad etti.

Büyükelçi Angılı, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarını andı ve şunları kaydetti: "Tarihe sığmayacak o şehitler arasında sadece bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından değil, Kosova'dan, Bosna'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, Balkanlar'ın her köşesinden kahramanlar da yer alıyordu."

Bakan Damka ise Çanakkale'deki zaferin önemine dikkat çekerek, "Sadece Kosova'dan 12 bine yakın şehit verdik. Bu, farklı ülkelerden gelen ve birbirlerini tanımayan ama tek bir hedef için mücadele eden kahramanlardır," dedi.

Diyanet İşleri Genel Müdürü Şaban Kondi, bu ramazanın iyilik teması etrafında bir araya geldiklerini belirterek, "Çanakkale, yok edilmeye çalışılan bir milletin imanla direnişinin sembolüdür," ifadesini kullandı.

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Prizren'deki Sultan Murat Kışlası’nda bir anma töreni düzenlendi.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşada, Çanakkale Şehitler Anıtı’na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. "Art Theatre" tiyatrosu, Prizren'de "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" adlı bir tiyatro oyunu sahneleyerek bu anlamlı günü kutladı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği
2
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı
3
İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
5
Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi
6
Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu