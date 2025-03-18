Prizren'de Çanakkale Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Kosova'nın güneyinde yer alan Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir iftar programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Prizren Başkonsolosluğu ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen etkinlikte, birçok önemli isim bir araya geldi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava gibi davetliler, tarihimizin önemli anlarını yad etti.

Büyükelçi Angılı, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarını andı ve şunları kaydetti: "Tarihe sığmayacak o şehitler arasında sadece bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından değil, Kosova'dan, Bosna'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, Balkanlar'ın her köşesinden kahramanlar da yer alıyordu."

Bakan Damka ise Çanakkale'deki zaferin önemine dikkat çekerek, "Sadece Kosova'dan 12 bine yakın şehit verdik. Bu, farklı ülkelerden gelen ve birbirlerini tanımayan ama tek bir hedef için mücadele eden kahramanlardır," dedi.

Diyanet İşleri Genel Müdürü Şaban Kondi, bu ramazanın iyilik teması etrafında bir araya geldiklerini belirterek, "Çanakkale, yok edilmeye çalışılan bir milletin imanla direnişinin sembolüdür," ifadesini kullandı.

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından Prizren'deki Sultan Murat Kışlası’nda bir anma töreni düzenlendi.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşada, Çanakkale Şehitler Anıtı’na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. "Art Theatre" tiyatrosu, Prizren'de "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" adlı bir tiyatro oyunu sahneleyerek bu anlamlı günü kutladı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.