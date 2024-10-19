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Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman, Şişli Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle anıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:03
Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Keyman'ın Cenaze Töreni

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 66 yaşında hayatını kaybederken, tedavi sürecinde kanserle mücadele ediyordu. Bugün Şişli Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni, ailesi ve birçok önemli kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Katılanlar

Öğle namazı öncesi yapılan cenaze merasiminde, Keyman'ın yakınları ve tanıdıkları bir araya geldi. Törene katılanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, eski CHP milletvekili Hurşit Güneş, yazar Soli Özel, gazeteci Fehmi Koru, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve avukat Kezban Hatemi yer aldı.

Defin İşlemleri

Cenaze töreninin ardından, Prof. Dr. Fuat Keyman'ın naaşı defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü. Keyman, akademik kariyeriyle ve toplumsal katkılarıyla her zaman hatırlanacak.

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi....

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Keyman’ın yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (solda) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (ortada) katıldı.

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi....

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Keyman’ın yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (solda) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (ortada) katıldı.

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