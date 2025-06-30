DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde Nadir Eserler Dijital Ortamda

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'ne ait nadir eserler dijital ortamda erişime açıldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:40
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde Nadir Eserler Dijital Ortamda

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde Nadir Eserler Dijital Ortamda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, dijital ortamda erişim sağlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hocamızın vefat yıl dönümünde insanlığın ortak hafızasına armağan ettiğimiz bu kıymetli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası http://yek.gov.tr adresinde bugün saat 15.00 itibarıyla erişime açılıyor," dedi.

Bakan, ayrıca bu dijital mirasın gelecekteki kuşaklara ışık tutmasını umduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin (fotoğrafta) ve Dr. Ursula Sezgin...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin (fotoğrafta) ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, bugünden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası 'http://yek.gov.tr' adresinden dijital ortamda erişilebileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin (fotoğrafta) ve Dr. Ursula Sezgin...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin (fotoğrafta) ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, bugünden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası 'http://yek.gov.tr' adresinden dijital ortamda erişilebileceğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
3
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!