Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde Nadir Eserler Dijital Ortamda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, dijital ortamda erişim sağlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hocamızın vefat yıl dönümünde insanlığın ortak hafızasına armağan ettiğimiz bu kıymetli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası http://yek.gov.tr adresinde bugün saat 15.00 itibarıyla erişime açılıyor," dedi.

Bakan, ayrıca bu dijital mirasın gelecekteki kuşaklara ışık tutmasını umduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin (fotoğrafta) ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, bugünden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası 'http://yek.gov.tr' adresinden dijital ortamda erişilebileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin (fotoğrafta) ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, bugünden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası 'http://yek.gov.tr' adresinden dijital ortamda erişilebileceğini bildirdi.