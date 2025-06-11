Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Diyarbakır'da Anıldı

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil, doğduğu Diyarbakır'da ismi verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte anıldı. Tıpta devrim yaratan mikrocerrahi teknikleriyle dünya çapında tanınan Yaşargil, Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' unvanına layık görüldü.

Prof. Dr. Yaşargil'in Mirası

Etkinlikte konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Yaşargil'in tarifi mümkün olmayan bir hüzünle anıldığını belirtti. Asiltürk, "Tıp dünyasının kutup yıldızı, insanlığa adanmış bir ömrün sahibi, beyin cerrahisinin yaşayan efsanesi, Diyarbakır'ın gururu Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i ebediyete uğurlamanın derin acısını yaşıyoruz." dedi.

Yeni Kuşaklara Tanıtma Sorumluluğu

Asiltürk, konuşmasında, "O sadece bir hekim değil, insan beyninin sınırlarında dolaşan, imkansızı mümkün kılan bir bilim çınarıydı. Onun mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu hastane, onun ilminin ve vizyonunun yaşayan bir abidesidir. Bizler, Gazi Yaşargil'in bilimsel mirasına sahip çıkmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Asiltürk, ayrıca, "Acımız büyük ancak gururumuz daha da büyük. Diyarbakır böyle bir değeri bağrından çıkardığı için ne kadar övünse azdır. Kendisini bilim yolculuğuna adayan bu büyük insanı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Etkinliğe Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel ve birçok sağlık çalışanı da katıldı.

Vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için doğduğu Diyarbakır'da ismi verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşları tarafından anıldı.

Vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için doğduğu Diyarbakır'da ismi verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meslektaşları tarafından anıldı.