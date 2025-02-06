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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 6 Şubat Depremleri Üzerine Önemli Açıklamalar

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinin etkileri ve alev topları hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den çarpıcı değerlendirmeler.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:07
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 6 Şubat Depremleri Üzerine Önemli Açıklamalar

Asrın Felaketi: 6 Şubat Depremleri ve Alev Topları

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin üzerinden iki yıl geçerken, bu felaketin etkileri ve sonuçları üzerine yapılan araştırmalar devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki dev alev toplarını incelemeye aldı.

Depremde Gözlemlenen Alev Topları

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği anlarda, Gavur Gölü havzasında dev alev topları görüldü. Prof. Dr. Sözbilir, depremin şiddetinin 12 civarında hissedildiğini ve zemin şekil değiştirmeleri yaşandığını ifade ederek, bu tür alev ışımalarının tamamen depremle ilişkili olduğunu belirtti.

Alev Toplarının Oluşumu ve Yüksek Şiddet

Sözbilir, depremler sırasında yerin altında oluşan elektrik alanlarının, atmosferle karşılaştığında alev toplarını oluşturduğunu söyledi. Özellikle büyüklükleri 6 ve üzeri olan depremlerde bu tür olayların sıkça gözlemlendiğine dikkat çekti. İlgili açıklamalarında, "Bu olaylar, yeraltındaki elektrik ile atmosferdeki elektriğin etkileşimi sonucu ortaya çıkar," dedi.

Uzun ve Kısa Süreli Işıma Dönemleri

Görülen ışımaların genellikle kısa süreli olduğunu, ancak bazı durumlarda uzun süreli de sürdüğünü ifade eden Sözbilir, bu olayların fay hattı boyunca yüzeye çıkabilen alev parlamaları olduğunu aktardı. 1999 depreminin de benzer şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyüklük ve Yıkım Arasındaki Bağlantı

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye’de 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin, can ve mal kaybının başladığı eşik değer arasında olduğunu belirterek, "Bu eşik değerinin üstündeki depremlerde alev toplarının görülmesi mümkündür," değerlendirmesinde bulundu.

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