Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal Sigma Xi Üyeliğine Hak Kazandı

Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, Sigma Xi Üyeliğini Kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, ABD'de prestijli bilim insanları ve mühendislerin yer aldığı Sigma Xi bilim kuruluşuna üyelik hakkı kazandı.

Uysal'dan Mutlu Açıklama

Üyelik hakkını kazanmanın sevincini paylaşan Uysal, "Sigma Xi'ye üye olduğum için son derece mutluyum ve gururluyum." dedi. "İç Hastalıkları" alanında, uluslararası prestijli dergilerde yayınlanan ve birçok alıntı alan araştırmalarının bu başarıda etkili olduğunu aktaran Uysal, Türkiye'nin uluslararası alanda temsilini güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Sigma Xi Hakkında

1886 yılında kurulan Sigma Xi, bugüne kadar 200'den fazla Nobel ödülü kazanmış üyesi ile dünya genelinde dikkat çekmektedir. Bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yaklaşık 60.000 üyesi bulunmaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal'a (fotoğrafta), ABD'de ünlü bilim insanları ve mühendislerin bulunduğu Sigma Xi bilim kuruluşuna üyelik hakkı verildi.