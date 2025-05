Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'ın Annesi Hacı Sabire Aydın Uğurlandı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın 97 yaşında vefat eden anneleri Hacı Sabire Aydın, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Sabire Aydın için, Maçka ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'ndeki evinin önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Törende, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından öğle namazı sonrasında cenaze namazı kıldırıldı ve Aydın, evinin yanındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Öne çıkan konuşmalarda, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Aydın ile tanışma fırsatının kendisine nasip olduğunu belirtti. Soylu, "Söylediği her bir sözün, her birimizin hayatında büyük bir kıymet ifade ettiği, evlatlarıyla kendisi arasındaki sevgiyi her sözüyle ve cümlesiyle ifade ettiği bir Müslüman hanımı bugün hep beraber uğurluyoruz." dedi.

Cenaze törenine, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Hamdullah Çuvalcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın (solda) ile Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın (ortada) hayatını kaybeden anneleri Hacı Sabire Aydın'ın cenazesi Trabzon'da toprağa verildi.

