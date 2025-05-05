Prof. Dr. Levent Öztürk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Oldu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi: Prof. Dr. Levent Öztürk

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği görevine Prof. Dr. Levent Öztürk atandı. 1969 yılında doğan Öztürk, eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ve 1997 yılında Gazi Üniversitesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana bilim dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır.

2002 yılında Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı unvanını kazanan Öztürk, Yozgat Devlet Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2017-2018 yıllarında Başhekimlik görevini de yürütmüştür.

Son olarak, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nde İdari Sorumlu ve ardından İdari ve Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Öztürk'ün anesteziyoloji, yoğun bakım ve hasta yönetimi alanındaki bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde geniş yer bulmuştur.

Prof. Dr. Levent Öztürk, 2 Mayıs 2025 tarihinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi olarak göreve başlamıştır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği görevine Prof. Dr. Levent Öztürk getirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği görevine Prof. Dr. Levent Öztürk getirildi.