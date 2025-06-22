Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Eyüpsultan'da Anıldı

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Türk dili alanında birçok önemli esere ve makaleye imza atarak, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen bir etkinlikte anıldı. Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programında, gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım, Hacıeminoğlu'nun Türkçeye yaptığı hizmetleri ve vatan için gösterdiği cesareti vurguladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel, Hacıeminoğlu'nun Türk diline olan katkılarının yanı sıra hayatını, eserlerini ve eğitimci yönünü katılımcılara anlattı. Hacıeminoğlu'nu ilk kez lisesinde bir anma programında tanıdığını belirten Ergüzel, "O dönemde pek alışkın olmadığımız bir ortamdaydık. Hacıeminoğlu'nun dersleri, edebiyat ve kültür alanındaki bilgimizi artırdı," dedi.

Ergüzel, Hacıeminoğlu'nun kibar ve nazik bir öğretmen olduğunu, milliyetçilik hareketleri içinde cesur bir duruş sergilediğini yıllar içinde anladıklarını ifade etti. Hacıeminoğlu'nun Türk sanat müziği konusundaki ilgisinin, gençlerin kültürel etkinliklere katılımını teşvik ettiğini de dile getirdi.

Konuşmasına devam eden Ergüzel, Hacıeminoğlu ile olan anılarını paylaşarak, "Öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda sık sık tayinim çıkıyordu. Bir dönem Hacıeminoğlu'na uzun bir mektup yazdım ve 3-4 gün içinde cevap aldım. Bu, onun eğitimci ruhunu gösteriyor," dedi. Ergüzel, Hacıeminoğlu'nun eserleri arasında yer alan 'Türkçenin Karanlık Günleri' adlı kitabı örnek göstererek, Türkçe mücadelesinin öneminden bahsetti.

Etkinlikte, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi yazar Erol Ülgen ile Dr. Yusuf Gedikli gibi Hacıeminoğlu'nu tanıyan katılımcılar, hatıralarını paylaştı. Prof. Dr. Vahit Türk ise telefonla bağlanarak, kendi anılarını aktardı. Programda Hacıeminoğlu'nun Türkçeye olan aşkla dolu yaşamı ve öğreticiliği üzerine yoğunlaştı.

Hacıeminoğlu, 1932'de Kahramanmaraş'ta doğmuş, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde Türkçenin efsane hocası olarak anılmıştır. 26 Haziran 1996'da Ankara'da vefat eden Hacıeminoğlu'nun cenazesi, İstanbul'a getirilerek Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmiştir. Edebiyat tahlilleri ve Türk diline dair eserleri ile Türkçenin savunucularından biri olarak hafızalara kazınmıştır.

Türk dili hakkında çok sayıda ilmi makaleye ve esere imza atan Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Eyüpsultan'da yad edildi. Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programına gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım (sağda) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel (solda) ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi yazar Erol Ülgen (ortada) de katıldı.

Türk dili hakkında çok sayıda ilmi makaleye ve esere imza atan Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Eyüpsultan'da yad edildi. Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programına gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım (sağda) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel (solda) ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi yazar Erol Ülgen (ortada) de katıldı.