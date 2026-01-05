Prof. Dr. Sedat Işıkay: Çocuklarda Epilepsi Belirtileri ve Tedavi Önerileri

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay, çocuklarda epilepsi konusunda önemli bilgiler paylaştı. Epilepsinin, dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen nörolojik bir hastalık olduğunu ve çocukluk döneminde sık görüldüğünü vurguladı.

Epilepsi nedir?

Prof. Dr. Işıkay, epilepsiyi beyin hücrelerinin anormal ve kontrolsüz elektriksel aktiviteleri sonucu ortaya çıkan nöbetlerle tanımladı. Bu nöbetlerin farklı şekillerde kendini gösterdiğini ve çeşitli belirtilerle seyredebildiğini belirtti.

Belirtiler

Çocuklarda epilepsi belirtileri; yaşa, nöbet türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Prof. Dr. Işıkay, başlıca nöbet türlerini şöyle sıraladı:

Genel Nöbetler (Grand Mal): Vücutta yaygın kasılmalar, bilinç kaybı ve gözlerde kasılma.

Auralar veya Basit Nöbetler: Bilinç kaybı olmadan duyusal veya görsel algı değişiklikleri.

Absans Nöbetleri: Kısa süreli dalma, boş bakma ve çevreyle ilişkinin kesilmesiyle karakterize ataklar.

Prof. Dr. Işıkay, çocuklarda nöbetlerin genellikle 3-5 yaş arasında başladığını, ancak bazı epilepsi türlerinin doğuştan da görülebileceğini kaydetti.

Nedenleri

Epilepsiye yol açabilen faktörler arasında genetik yatkınlık, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, kafa travmaları, beyin enfeksiyonları ve beyin yapısındaki anormallikler yer alır. Bazı vakalarda ise neden kesin olarak belirlenememektedir.

Tanı ve tedavi süreci

Epilepsi tanısında ayrıntılı hasta öyküsünün alınmasının, nörolojik muayenenin ve EEG ile beyin dalgalarının değerlendirilmesinin temel olduğunu belirten Prof. Dr. Işıkay, gerekli durumlarda MR veya BT gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını söyledi.

Çocuklarda tedavide en sık başvurulan yöntem antiepileptik ilaçlardır. Her çocuğun farklı olduğunu, tedavi planlarının çocuğun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Işıkay, ilaçların doğru dozda ve düzenli kullanılmasının nöbetlerin kontrol altına alınmasında belirleyici olduğunu ifade etti. Bazı özel durumlarda cerrahi tedavi veya özel diyet uygulamaları da gündeme gelebilir; bu kararlar uzman hekimler tarafından verilir.

Ailelere pratik öneriler

Nöbet anında yapılması gerekenler arasında sakin kalmak, çocuğun başını korumak ve çevresindeki tehlikeli nesneleri uzaklaştırmak bulunduğunu belirtti. Ailelerin düzenli doktor kontrollerini aksatmaması, ilaç tedavisine uyum sağlaması ve çocuğun sosyal hayatını desteklemesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Işıkay, doğru tanı, düzenli tedavi ve uzman takibi ile çocuklarda epilepsinin başarılı bir şekilde yönetilebileceğini; bu süreçte ailelerin hekimleriyle iş birliği yapmasının hayati olduğunu sözlerine ekledi.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK NÖROLOJİSİ UZMANI PROF. DR. SEDAT IŞIKAY, ÇOCUKLARDA EPİLEPSİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.