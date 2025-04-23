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Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul Depremleri Üzerine Değerlendirme

Prof. Dr. Sertçelik, İstanbul depremleri üzerine yaptığı açıklamada, büyük bir deprem beklenmesine rağmen acil tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 21:44
Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul Depremleri Üzerine Değerlendirme

Prof. Dr. Sertçelik: İstanbul İçin Büyük Depremler Bekleniyor

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'daki recent depremler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sertçelik, "Bölgeye dönüp baktığımızda, evet biz deprem bekliyoruz ama bu 6,2'den dolayı, 'Bir hafta veya 10 gün içerisinde 7'nin üstünde bir deprem bekliyoruz' demek çok doğru olmayacaktır" dedi.

Öncü Deprem ve Artçı Şoklar

Deprem sonrası gelişmeleri değerlendiren Sertçelik, 6,2'lik ana şokun ardından 3,9 büyüklüğündeki depremin öncü olarak tanımlanabileceğini ifade etti. İlk 5 saat içinde yaşanan artçı şok sayısının 60'ı geçtiğine dikkat çekti.

Geçmişten Gelen Uyarılar

1766 ve 2019 yılındaki Silivri depremlerinin ardından yaşanan bu sarsıntının aynı fay hattında gerçekleştiğini belirten Sertçelik, "Bu fay 7'nin üstünde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Dolayısıyla beklediğimiz deprem bu deprec değil" dedi.

Yapıların Dayanıklılığı

Sertçelik, depremin denizde gerçekleşmesinin yıkım riskini azalttığını ancak bazı binaların hasar gördüğünü vurguladı. "Bir bina eğer depremde yıkılmadıysa ve vatandaş içinden canlı çıktıysa o bina görevini görmüştür" şeklinde konuştu.

Ciddi Önlemler Gerekli

Her binanın özelinde değerlendirilmesi gerektiğini ve yetkililerin tavsiyelerine uyulması gerektiğini dile getiren Sertçelik, İstanbul ve çevresinde gelecekteki depremler için hazırlıkların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana...

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana...

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

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