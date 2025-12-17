Prof. Dr. Şevket Özkaya uyardı: 'Süper grip' kapıda

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Avrupa'da etkili olan ve halk arasında "süper grip" olarak adlandırılan erken grip dalgasına dikkat çekerek benzer bir tablonun Türkiye'de de ortaya çıkabileceğini söyledi. Özkaya, soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19 belirtilerinin birbirine karışabildiğini vurguladı ve vatandaşlardan semptomları doğru ayırt etmelerini istedi.

Gözlemler: Öksürük ve hapşırık artışı

Son dönemde birçok kişinin öksürük ve hapşırık şikâyetiyle karşılaştığını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Ortada çok sayıda soğuk algınlığı ve grip vakası dolaşıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konu bunun soğuk algınlığı mı, grip mi yoksa kovid mi olduğu" dedi.

"Süper grip" yeni bir virüs değil

Özkaya, "Süper grip tanımı yeni bir virüsü ifade etmiyor. Bu yıl normalden daha erken ortaya çıkan gribi tarif etmek için bu ifade kullanılıyor" açıklamasını yaptı. Ayrıca Avrupa'da influenza A(H3N2) virüsünün mutasyona uğramış bir versiyonunun dolaşımda olduğunu; bazılarının "alt sınıf K" olarak adlandırdığı bu türe karşı mevcut grip aşılarının hâlâ etkili olduğunu kaydetti.

Kapalı alanlar riski artırıyor

Soğuk havaların tek başına nezleye neden olduğuna dair net bir bilimsel kanıt olmadığını belirten Özkaya, "Havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı, sıcak ve kalabalık ortamlara yöneliyor. Bu ortamlar virüsler için oldukça elverişli" dedi. Okulların açılması ile çocukların virüsleri evlerine taşıyabildiğini, üniversite yurtlarının da benzer risk oluşturduğunu; yoğun alkol tüketimi ve uykusuzluğun ise bağışıklığı zayıflattığını vurguladı.

Belirtilerin ayırt edilmesi

Prof. Dr. Özkaya, soğuk algınlığı, grip ve Kovid-19 arasındaki temel farkları şöyle sıraladı: Soğuk algınlığı genellikle kademeli başlar ve daha çok burun ile boğazı etkiler; kulakta basınç hissi, boğazda gıdıklanma ve balgamlı öksürük görülebilir ve günlük yaşamı tamamen durdurmaz. Grip ani başlar; ateş, kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk ve kuru öksürük ön plandadır ve çoğu zaman yatak istirahati gerektirir. Kovid-19 ise grip benzeri belirtilere ek olarak tat veya koku kaybı ile yeni varyantlarda keskin boğaz ağrısı ve ishal şikâyetlerinin sık görülebildiğini içerir.

Dinlenme ve evde kalma çağrısı

Hastalık belirtileri gösterenlere önerilerini paylaşan Özkaya, "Önerimiz, belirtiler başladığında evde kalmak, dinlenmek ve iyileşmeye odaklanmak. Gerekli durumlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadelerine yer verdi.

Önemli not: Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın açıklamaları, semptomların doğru ayırt edilmesi ve hastalık yayılımının önlenmesi açısından uyarıcı niteliktedir.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, AVRUPA’DA ETKİLİ OLAN VE "SÜPER GRİP" OLARAK ADLANDIRILAN ERKEN GRİP DALGASINA DİKKAT ÇEKEREK, BENZER BİR TABLONUN TÜRKİYE’DE DE GÖRÜLEBİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU. PROF. DR. ÖZKAYA, SOĞUK ALGINLIĞI, GRİP VE COVİD-19 BELİRTİLERİNİN BİRBİRİNE KARIŞABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, VATANDAŞLARIN SEMPTOMLARI İYİ AYIRT ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.