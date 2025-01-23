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Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Anadolu Ajansı'na Destek

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:57
Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Anadolu Ajansı'na Destek

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın Oylamasına Katıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, fotoğraf sanatına verdiği önemle dikkat çeken Rektör Uzun'un sanatı teşvik etme çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Oylama, farklı alanlarda 2023 yılı boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafları seçmek amacıyla yapılıyor. Prof. Dr. Turgay Uzun'un katılımı, üniversitenin sosyal ve kültürel etkinliklerdeki rolünü artırma açısından büyük bir anlam taşıyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA)...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA)...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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