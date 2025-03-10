Protesto: Monarşi Karşıtları Kral 3. Charles'ı Kınıyor

İngiltere Kralı 3. Charles ve kraliyet ailesi, İngiliz Milletler Topluluğu Günü için Westminster Abbey Kilisesi'ne gelirken protestolara maruz kaldı. Monarşi karşıtları, Kral'ı protesto etmek amacıyla geniş bir katılım gösterdi.

Dini törene katılan Kral 3. Charles, Galler Prensi William, eşi Prenses Kate ve diğer kraliyet ailesi üyeleri ile birlikte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve topluluk üyesi ülkelerin temsilcileriyle birlikte ayine katıldı. Kilise önünde toplanan kalabalık, kraliyet ailesini izlemek için sabırsızlıkla bekledi.

Protestocular arasında monarşi karşıtları, Britanya İmparatorluğu'nun sömürge dönemindeki faaliyetlerine tepki gösterenler ve mevcut topluluk politikalarını eleştirenler yer aldı. Eylemin organizatörü Republic grubu, Kral 3. Charles ve ailesini taşıyan araçların güzergahına, başında taç olan dev bir dinozor maketi yerleştirerek dikkat çekti.

Republic üyeleri, Kral ve ailesinin kiliseye çıkarken "tacınla yıkıl", "benim kralım değil" ve "monarşiyi kaldır" gibi sloganlar attı. Ayrıca, Kral 3. Charles'ın gün için özel olarak oluşturduğu ve Apple Music platformunda ücretsiz sunulan şarkı listesine de itiraz ettiler. Monarşi karşıtları, bu listenin maliyetinin İngiliz vergi mükellefleri tarafından ödendiğini savundu.

Kral Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yaptığı yazılı açıklamada, topluluğun bir araya gelmesinin mevcut sorunlarla mücadelede önemli olduğunu belirtti. "Bu belirsizlik dönemlerinde farklılıklarımızın güç kaynağı olduğuna inanmak çok kolayken, topluluğumuz tüm ulusları dostluk ruhuyla bir araya getiriyor," dedi. İkinci Dünya Savaşı'nda 1,5 milyondan fazla topluluk üyesinin İngiliz ordusuna destek için savaşa katıldığını hatırlatarak, "Topluluğun, dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirme yeteneği zaman sınavından geçmiştir," değerlendirmesinde bulundu.