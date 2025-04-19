Protez Kol ve Bacaklarla Engellilere Umut Oluyor

Tiran'da Engellilere Umut Oluyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, İzet Onuzi isimli 55 yaşındaki bir adam, tren kazasında kol ve bacaklarını kaybettikten sonra protez kullanmaya başladı. Onuzi, atölyesinde ürettiği protezlerle engelli bireylere umut olmaya çalışıyor.

Kazanın Ardından Yeni Bir Hayat

1994 yılında yaşadığı tren kazası sonrası protez kullanmaya başlayan Onuzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır hizmet veren protez üretim atölyesinin önemini vurgulayarak, "Benim gibi protez el, kol ve bacak ihtiyacı olanlara umut olmaya çalışıyorum" dedi.

Onuzi, kaza sonrası başta zorlandığını ancak rehabilitasyon sürecine geçerek hayata dönmeyi başardığını ifade etti. "Hayat için Umut" isimli derneği de 2011 yılında kurarak, kendisiyle aynı kaderi paylaşanlar için destek sağladığını belirtti.

Ücretsiz Hizmetler ve Destekler

Onuzi, derneğinin sunduğu tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu ve atölyelerinde 170'in üzerinde bireye rehabilitasyon desteği sağladıklarını ifade etti. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve TİKA gibi kurumların kendilerine önemli destekler sunduğunu vurgulayan Onuzi, "Kurban bayramlarında ve ramazanda bize gıda yardımında bulunan Türkiye'den protez üretimi için ham madde konusunda da özel destek gördük" dedi.

Oğul Feriz de Bu Yolda

Onuzi’nin 27 yaşındaki oğlu Feriz Onuzi, 5 yıldır atölyede gönüllü olarak çalışıyor. Fizyoterapi eğitimi alan Feriz, mesleğini babasının izinden giderek seçtiğini belirtti. Feriz, "Bu insanlara protez ilk takıldığında ve yürümeye başladıklarında çok büyük bir duygu yaşıyorum. Mümkün olduğunca çok çalışmayı ve Arnavutluk genelinde çok insana yardım etmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Protez Üretim Süreci

Protezlerin hazırlanma sürecinin 2 ila 3 hafta sürdüğünü açıklayan Feriz, üretimde karbon fiber, reçine, taban ve diz mekanizması gibi malzemeler kullanıldığını sözlerine ekleyerek, engelli bireylere gerçekten hayat değiştiren bir deneyim sunmanın önemini vurguladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, protez kol ve bacaklar kullanan İzet Onuzi (solda), atölyesinde ürettiği protezlerle engellilere umut olmaya çalışıyor. Tiran'da 1994'te tren kazası sonucu kol ve bacaklarını kaybeden ve protez kullanmaya başlayan 55 yaşındaki Onuzi ile 27 yaşındaki oğlu Feriz Onuzi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, protez kol ve bacaklar kullanan İzet Onuzi (solda), atölyesinde ürettiği protezlerle engellilere umut olmaya çalışıyor. Tiran'da 1994'te tren kazası sonucu kol ve bacaklarını kaybeden ve protez kullanmaya başlayan 55 yaşındaki Onuzi ile 27 yaşındaki oğlu Feriz Onuzi, AA muhabirine açıklamada bulundu.