Pursaklar'da Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus Gecesi

Pursaklar'da Hz. Mevlana'nin 752. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus Gecesi

Pursaklar Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma gecesi düzenledi. Etkinlik Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde gerçekleşti; programa Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Ertuğrul Çetin'in Mesajı

Anma töreni öncesinde kısa bir açıklama yapan Başkan Ertuğrul Çetin, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bugün burada, gönül dünyamıza asırlardır ışık tutan büyük mutasavvıf Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi, vuslatının 752’nci yılında rahmet, sevgi ve muhabbetle anmak için bir araya geldik. Hz.Mevlana, yüzyıllar önce söylediği sözlerle bugün de kalplerimize dokunmaya devam ediyor. Onun sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe çağrısı içinde bulunduğumuz dünyada her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir rehberdir. Pursaklar’da kültürümüze, maneviyatımıza ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gecenin Atmosferi

Program boyunca Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve insanlığa ışık tutan öğretileri bir kez daha hatırlatıldı. Katılımcılar, manevi bir atmosfer içinde huzur dolu bir akşam geçirirken, etkinlik Mevlana'nın evrensel mesajlarının yerel düzeyde yaşatılmasına katkı sundu.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, HZ. MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN 752. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLEDİ