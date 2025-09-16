Putin, Belarus ile ortak 'Zapad-2025' tatbikatını yerinde izledi

Putin, Nijniy Novgorod’daki Mulino poligonunda Belarus'la ortak düzenlenen 'Zapad-2025' tatbikatının son aşamasını izledi; tatbikata 100 bin asker ve 25 ülkeden heyet katıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:51
Putin, Belarus ile ortak 'Zapad-2025' tatbikatını yerinde izledi

Putin 'Zapad-2025' tatbikatının son aşamasını Mulino'da izledi

100 bin asker, 10 bin teçhizat; 25 ülkeden heyet katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile ortak düzenlenen askeri stratejik tatbikat Zapad-2025'in son aşamasını Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino poligonunda yerinde takip etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin poligonda askeri üniforma giydi ve incelemelerde bulundu.

Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov de hazır bulundu. Putin, tatbikatta yer alan silah ve özel askeri araçları inceledi ve tatbikata davet edilen yabancı ülkelerin temsilcileriyle görüştü.

Putin, tatbikatla ilgili bilgi vererek şu değerlendirmeyi yaptı: “Tatbikat, 41 poligonda gerçekleşiyor. Tatbikatta, 100 bin asker, 10 bin silah ve teçhizat sistemi yer alıyor. Bunlardan 333'ü uçak araçları, 247'si ise savaş gemisi ve denizaltı. Teçhizatın tamamı çatışmalarda kullanılan modern sistemlerdir. Tatbikattaki görevler de özel askeri operasyonda elde edilen tecrübeye dayanarak planlandı.”

Putin, tatbikata 25 ülkeden heyetin katıldığını belirterek, bu ülkelerden 16'sının temsilci, 6'sının ise askeri birlik gönderdiğini kaydetti. Putin tatbikatın amacını ise şunlarla özetledi: egemenliğin ve toprak bütünlüğünün kayıtsız şartsız sağlanması ve Birlik Devleti'nin her türlü saldırıdan korunması için gerekli tüm önlemlerin uygulanmasıdır.

Rusya Savunma Bakanı Belousov da tatbikata ülkesinin Leningrad ve Moskova askeri bölgelerine bağlı birlikler ile Hava ve Uzay Kuvvetleri, Kuzey ve Baltık filoları ve Hava İndirme Birliği askerlerinin katıldığını bildirdi.

Rusya ve Belarus'un ortak Zapad-2025 askeri stratejik tatbikatı 12 Eylül'de başladı ve bugün sona eriyor.

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa