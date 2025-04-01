Putin, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi Moskova'da Ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile başkent Moskova'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin gidişatı ele alındı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Vang'ı sıcak bir şekilde kabul etti. Basına açık kısımda konuşan Putin, "İlişkilerimizin gelişim sürecinden memnuniyet duyuyoruz" diyerek iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti. Ayrıca, Şi ile yapılacak ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası alandaki işbirliği üzerinde duracaklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise, Rusya ile ilişkilerin uzun vadeli olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile Çin arasındaki işbirliği başka ülkelere karşı değil ve dış müdahalelere rağmen gelişiyor. Karşımızda büyük imkanlar var" dedi. Vang, iki ülkenin birlikte çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.