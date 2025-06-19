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Putin'den İran ve İsrail Meselesine Çözüm Arayışı

Putin, İran'ın nükleer gelişimi ve İsrail'in güvenlik kaygıları için ortak çözüm yolları önerdi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 09:16
Putin'den İran ve İsrail Meselesine Çözüm Arayışı

Putin’den Düşmanlıkları Sona Erdirme Çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen toplantıda, dünyanın önde gelen haber ajansı yöneticilerine önemli açıklamalarda bulundu.

İran ve İsrail İçin Barışçıl Çözümler

Putin, İran'ın barışçıl nükleer enerji gelişiminin desteklenmesi ve İsrail'in güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

Toplantıda, St. Petersburg Konservatuarı'nda gerçekleştirilen bu etkinliğe katılan **Anadolu Ajansı** da yer aldı ve Putin’in mesajlarını uluslararası kamuoyuna taşıma fırsatı buldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (ortada), St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF)...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (ortada), St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda) de katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (ortada), St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF)...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (ortada), St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sağda) de katıldı.

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