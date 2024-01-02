Putin'in uyarısının hemen ardından Rusya'dan sürpriz adım: Ukrayna'ya 'hipersonik' saldırı!

Ukrayna'da 2014 yılından beri süren savaşta yüz binlerce insan öldü. Rusya, bugün sabah saatlerinde tarihi bir saldırı gerçekleştirdi ve çok sayıda hipersonik füze fırlattı. Hipersonik füze, ses hızının beş katından daha hızlı hareket eden bir silahtır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu saldırısı, savaşın seyrini değiştirebilir.

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine yaptığı saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'suçluların bedelini ödeyeceğini' söyledi. Putin'in bu sözlerinden sonra Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı. Haberlere göre, saldırıda Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna şehri vuruldu.

KİEV'E 110 FÜZE ATILDI

Savaşın en şiddetli saldırılarından biri bugün gerçekleşti. Rusya, Ukrayna'ya 110 farklı füze attı. Füzeler, Kiev'in hava savunmasını aşmak için havada manevra yaptı.

Kiev'de, apartmanlar, depolar, bir market, bir araba satıcısı ve bir elektrik santrali patladı. Solomensky'de bir apartman yangınında 16 kişi yaralandı, bunlardan 12'si hastaneye götürüldü. Kharkiv'de bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı, 16'sı hastaneye sevk edildi.

BELGOROD SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrine Ukrayna tarafından yapılan füze saldırısında ölenlerin sayısı 24'e çıktı. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün gerçekleşen saldırı hakkında son bilgileri paylaştı.

Gladkov, 'Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine attığı çok sayıda füze 24 kişinin ölümüne neden oldu' dedi. Gladkov, 108 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 25 yaralının ise daha iyi donatılmış hastanelere nakledilmek üzere olduğunu belirtti.