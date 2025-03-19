Putin: Kursk'taki Düşman Birliklerinin Bozgunu Tamamlanıyor

Putin, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununun tamamlanmak üzere olduğunu ve soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:06
Putin: Kursk'taki Düşman Birliklerinin Bozgunu Tamamlanıyor

Putin, Kursk'taki Düşman Faaliyetlerini Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin Kursk bölgesindeki faaliyetlerini detaylı bir şekilde inceleyeceklerini duyurdu. Putin, "Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere" ifadesini kullandı.

Moskova'daki Başsavcıları Toplantısı

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin terörist olarak tanımlandığını vurgulayan Putin, "İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kursk'taki Çatışmalar Süreç Ediyor

Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak, "Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere" diye ekledi. Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle başlayan çatışmalar halen devam etmektedir.

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