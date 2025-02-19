Putin: Riyad'daki ABD Müzakereleri Olumlu Sonuçlandı

Putin, Riyad'da yapılan ABD müzakerelerinin sonuçlarını olumlu bulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:57
Putin: Riyad'daki ABD Müzakereleri Olumlu Sonuçlandı

Putin'den Önemli Açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Riyad'da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu bildirdi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenebileceği umudunu da beraberinde getiriyor.

Riyad’daki Müzakere Süreci

Putin, müzakerelerin detaylarına girmeden, elde edilen sonuçların iki taraf için de faydalı olduğunu vurguladı. Bu tür görüşmelerin gelecekte de devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası arenada dikkat çeken bu gelişmeler, enerji, güvenlik ve ticaret konularında işbirliğini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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