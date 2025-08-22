Putin Sarov’a Gitti: Nükleer Araştırma Merkezinde Denetim

Putin Sarov’u Ziyaret Etti: Kapalı Şehirde Nükleer Merkezleri İnceledi

Detaylar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki "kapalı şehir" Sarov'u ziyaret etti.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre ziyaret, Sarov'daki nükleer araştırma ve geliştirme tesislerini kapsıyor.

Sarov, kısıtlı erişime sahip bir şehir olup Rusya Federal Nükleer Merkezi ve ülkenin önde gelen nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Rusya Federal Nükleer Merkezi, ülkenin nükleer silah cephaneliğinin modernize edilmesi ile güvenilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Putin, Sarov’u son olarak Ekim 2023'te ziyaret etmişti.