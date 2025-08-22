DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

Putin Sarov’a Gitti: Nükleer Araştırma Merkezinde Denetim

Vladimir Putin, Nijniy Novgorod’daki 'kapalı şehir' Sarov'u ziyaret etti; merkez Rusya Federal Nükleer Merkezi ve nükleer silah araştırma-geliştirme tesislerine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:02
Putin Sarov’a Gitti: Nükleer Araştırma Merkezinde Denetim

Putin Sarov’u Ziyaret Etti: Kapalı Şehirde Nükleer Merkezleri İnceledi

Detaylar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki "kapalı şehir" Sarov'u ziyaret etti.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre ziyaret, Sarov'daki nükleer araştırma ve geliştirme tesislerini kapsıyor.

Sarov, kısıtlı erişime sahip bir şehir olup Rusya Federal Nükleer Merkezi ve ülkenin önde gelen nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Rusya Federal Nükleer Merkezi, ülkenin nükleer silah cephaneliğinin modernize edilmesi ile güvenilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Putin, Sarov’u son olarak Ekim 2023'te ziyaret etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
2026 Dünya Kupası Kura Töreni Washington'da — 5 Aralık

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası