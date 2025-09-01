Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz

Rusya Devlet Başkanı'nın Değerlendirmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile ilişkilerin değerlendirilmesine yönelik açıklamasında iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.

Putin, "Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz" dedi.

Güvenilirlik ve kendini kanıtlamışlık vurgusu, Rusya'nın Türkiye ile hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlardaki işbirliğine verdiği önemi gösteriyor.

Açıklama, iki ülke ilişkilerinin mevcut algısını özetleyerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolüne ilişkin Moskova'nın bakış açısını yansıtıyor.