Putin ve Sudani'den Petrol Piyasalarına Yönelik İstişareler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, petrol piyasalarındaki gelişmeler hakkında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre, bu kritik görüşmede özellikle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki petrol üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun işbirliği üzerinde duruldu. Görüşmede, bu işbirliğinin enerji piyasalarında sağladığı istikrarın önemi vurgulandı.

Ayrıca, Orta Doğu'da artan tansiyon konusunun da istişare edildiği belirtilirken, iki ülke arasındaki enerji odaklı işbirliğinin genel durumu da masaya yatırıldı.

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