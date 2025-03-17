Putin ve Trump Arasındaki Telefon Görüşmesi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump’ın yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:55
Putin ve Trump Arasındaki Telefon Görüşmesi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Kremlin: Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın gerçekleşecek telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Açıklama Moskova'da Yapıldı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağına dair açıklamasını doğrulayan Peskov, "Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor." dedi.

Görüşmenin İçeriği Belirsiz

Peskov, toplantıda hangi konuların ele alınacağına yönelik soruya ise net bir yanıt vermekten kaçındı. Öte yandan, Peskov, Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) ve bazı medya kuruluşlarının kapatılmasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Bu durumun Rusya'da fazla talep görmediğini ifade ederek, "Bu, ABD'nin egemen kararı." açıklamasını yaptı.

Rus Askerleri ile İletişim Hali

Peskov, Putin'in cephedeki Rus askeriyle sürekli iletişim halinde olduğunu da vurguladı. Ayrıca, Tacikistan'ın, Rusya'nın yakın ortağı ve müttefiki olduğunu belirtti.

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