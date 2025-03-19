Putin ve Trump'ın Görüşmesi: Ukrayna Krizine Yeni Bir Soluk

Putin ve Trump'ın son görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümünde önemli adımlar atılacağını müjdeledi. Rus basını geniş bir şekilde ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:43
Putin ve Trump'ın Görüşmesi: Ukrayna Krizine Yeni Bir Soluk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Rus basını tarafından merakla takip edildi. İki liderin Ukrayna krizinin çözümü üzerinde önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerine dair haberler öne çıktı.

Geçtiğimiz ay yapılan ilk telefon görüşmesinin ardından, Putin ve Trump dün tekrar bir araya geldi. Kommersant gazetesi, görüşmeyi 'Anlaştılar' başlığıyla duyurarak, iki liderin Ukrayna'daki barışın şartları üzerinde bir mutabakat sağladıklarını vurguladı.

İzvestiya gazetesi ise görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ve tarafların Ukrayna krizinin çözümü konusunda çalışmalarını sürdürme kararı aldıklarını belirtti. Rossiyaskaya Gazeta da, görüşmeyi 'Liderler, Ukrayna meselesinin çözümünün şartlarını istişare etti' ifadesiyle aktardı. Haberde, Trump’ın, tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırılardan karşılıklı olarak kaçınmaları önerisine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

RBK gazetesi ise 'Enerji Uzlaşması' başlığıyla, Putin ve Trump arasındaki anlaşmalara dikkat çekti.

Görüşmeyi yorumlayan Rus yetkililer ise sürecin olumlu olduğunu ifade etti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Genel Müdürü Kirill Dmitriyev, sosyal medya üzerinden, "Putin ve Trump sayesinde dünya daha güvenli hale geldi" mesajını paylaştı. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise görüşmeyi 'barışa geçiş' olarak tanımlayarak, "Bu görüşmeyi tüm dünya bekliyordu. Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik büyük bir adım atıldı" dedi.

Milletvekili Mihail Şeremet de bu görüşmeyi, "Küresel güvenliğin inşasında güvene dayalı ilişkiler kurmak adına atılmış ciddi bir adım" olarak nitelendirirken, "Diyaloğun başlangıcı, Amerika ile Rusya arasındaki güvensizlik duvarının yıkılışını simgeliyor. Her iki ülke de biriken tüm sorunların çözümüne odaklanarak birlikte çalışmaya istekli olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

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