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QR Kodlar Üzerinden Artan Siber Saldırılar ve Güvenlik Önlemleri

Kovid-19 sonrası yaygınlaşan QR kodlar, siber saldırılara zemin hazırlıyor. STM, siber tehdit durumunu raporladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:21
QR Kodlar Üzerinden Artan Siber Saldırılar ve Güvenlik Önlemleri

Artan QR Kod Tabanlı Siber Saldırılar

Son dönemlerde, QR kod teknolojisi üzerinden gerçekleştirilen siber saldırılarda belirgin bir artış yaşandı. STM tarafından hazırlanan ve teknoloji merkezi ThinkTech tarafından desteklenen yeni Siber Tehdit Durum Raporuna göre, bu tehditler önlenmezse önemli zararlar doğurma potansiyeli taşıyor.

Siber Tehdit Durum Raporu Detayları

Rapor, 2023 yılının ilk yarısında meydana gelen siber olayları ve bunların etkilerini kapsamaktadır. STM uzmanlarının sunduğu raporda, çeşitli konular altında analizler yapılmıştır. Bu konular arasında, deniz platformlarında siber güvenlik, silah sistemlerinin dayanıklılığı, QR kod tabanlı saldırılar ve güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

Siber Tehditlerin Etkisi

Özellikle deniz platformlarına yönelik siber saldırılar, sadece maddi kayıplara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da tehdit oluşturmaktadır. Rapor, güvenlik önlemlerinin tasarım aşamasında düşünülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Önerilen Güvenlik Önlemleri

PC ve mobil cihazlar için alınabilecek siber güvenlik önlemleri arasında, güvenilir olmayan kaynaklardan gelen QR kodlarının taranmaması, güncel antivirüs yazılımlarının kullanılması ve yazılım güncellemeleri gibi adımlar yer alıyor.

Artan Kimlik Avı Saldırıları

2023 Ağustos-Eylül döneminde yapılan bir araştırmaya göre, QR kod kimlik avı saldırıları %587 oranında bir artış göstermiştir. Dolandırıcılar, sahte QR kodlar oluşturarak bunları çeşitli meşru görünen yerlere yerleştiriyor. Bu yöntemle kullanıcılar, kötü niyetli yazılımları cihazlarına yüklemekte ve sahte bankacılık sitelerine yönlendirilmektedir.

Sonuç ve Tavsiyeler

Sonuç olarak, siber tehditlere karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Kullanıcıların, güvenilmez kaynaklardan gelen QR kodlarını taramaktan kaçınmaları, ve cihaz güvenliklerini sürekli güncellemeleri önerilmektedir.

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