DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

Rahmi M. Koç Müzesi'nde Ebru Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü, Rahmi M. Koç Müzesi'nde yıl sonu sergisini açtı. Eserler 30 Haziran'a kadar görülebilecek.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:42
Rahmi M. Koç Müzesi'nde Ebru Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nden Yıl Sonu Sergisi

Rahmi M. Koç Müzesi, Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergide yer alan eserler, üniversite öğrencilerinin yaklaşık 70 özgün ebru eserinden oluşuyor.

Geleneksel ve Modern Yorumu Bir Arada

Sergide, öğrencilerin geleneksel ebru teknikleriyle hazırladıkları eserlerin yanı sıra, tuval, kumaş, defter kapağı ve yelpaze gibi farklı yüzeylere uygulanan modern yorumlar da dikkat çekiyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin yıl boyunca atölyelerdeki yoğun çabalarını yansıtıyor.

Ebru Kulübü ve Atölye Çalışmaları

2002 yılında kurulan Koç Üniversitesi Ebru Kulübü, öğrencilere geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor. Kulüp, uzman ebru sanatçısı Mehmet Eray Atay rehberliğinde düzenlenen atölye çalışmaları ile hem yeni başlayan hem de ileri düzey öğrencilerin bu sanatı daha derinlemesine incelemeleri için bir platform sağlıyor. Her dönem sonunda katılımcılara başarı sertifikası takdim ediliyor.

Sergi Bilgileri

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü’nün bu özgün sergisi, 30 Haziran tarihine kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle...

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle...

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi
6
Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı