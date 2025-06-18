Rahmi M. Koç Müzesi'nde Ebru Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nden Yıl Sonu Sergisi

Rahmi M. Koç Müzesi, Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergide yer alan eserler, üniversite öğrencilerinin yaklaşık 70 özgün ebru eserinden oluşuyor.

Geleneksel ve Modern Yorumu Bir Arada

Sergide, öğrencilerin geleneksel ebru teknikleriyle hazırladıkları eserlerin yanı sıra, tuval, kumaş, defter kapağı ve yelpaze gibi farklı yüzeylere uygulanan modern yorumlar da dikkat çekiyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin yıl boyunca atölyelerdeki yoğun çabalarını yansıtıyor.

Ebru Kulübü ve Atölye Çalışmaları

2002 yılında kurulan Koç Üniversitesi Ebru Kulübü, öğrencilere geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebruyu öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor. Kulüp, uzman ebru sanatçısı Mehmet Eray Atay rehberliğinde düzenlenen atölye çalışmaları ile hem yeni başlayan hem de ileri düzey öğrencilerin bu sanatı daha derinlemesine incelemeleri için bir platform sağlıyor. Her dönem sonunda katılımcılara başarı sertifikası takdim ediliyor.

Sergi Bilgileri

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü’nün bu özgün sergisi, 30 Haziran tarihine kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Koç Üniversitesi Ebru Kulübü'nün yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.