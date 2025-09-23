Ramaphosa: İsrail'in Gazze'de soykırım iddiasında küresel mutabakat artıyor

Cumhurbaşkanı, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısındaki artışın küresel çoğunluğun kararlılığını yansıttığını belirterek, "Filistinliler soykırım ve kıtlıkla karşı karşıyayken harekete geçmek bizim görevimizdir." dedi.

Güvenlik Konseyi reformu ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi

Ramaphosa, BM’nin ve çok taraflı süreçlerin uluslararası barış ve güvenliği korumadaki rolünün kasıtlı olarak zayıflatıldığına işaret ederek, "BM Güvenlik Konseyi mevcut haliyle uluslararası barış ve güvenliği sağlama görevinde etkisiz kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan ve Gazze başta olmak üzere birçok bölgede güvenlik ve insani durumun kötüleştiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin uluslararası hukuku ihlal etmeye ve BM kararları ile Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumların hükümlerini hiçe saymaya devam etmesinden duyulan endişeyi dile getiren Ramaphosa, "Bu örgütün üyeleri olarak hepimizin üzerinde mutabık kaldığı BM Şartı’nın ihlal edilmesini görmezden gelmemeli ve kabullenmemeliyiz." ifadesini kullandı.

BM’nin 80. yılına atıfta bulunarak daha iyi bir BM inşa etme fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ramaphosa, "Şimdi ihtiyaç duyulan, kurucu ilkelerine yenilenmiş bir bağlılık temelinde daha güçlü ve daha yetkin bir BM'dir. Genel Kurul’daki hükümetler arası müzakerelerde Güvenlik Konseyi reformuna dair görüşmeleri canlandırmalı, metin temelli müzakerelere başlamalıyız." çağrısında bulundu.